Події

08:23 23.08.2022

У Харкові затримано чоловіка з незареєстрованою зброєю, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

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У Харкові затримано чоловіка з незареєстрованою зброєю, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

У Харківській області правоохоронці разом із військовими на блокпостах перевірили за добу понад 1 118 машин, було виявлено автомобіль BMW із підробленим свідоцтвом про реєстрацію.

"Під час несення служби на блокпостах правоохоронці зупинили автомобіль BMW, водій якого надав для перевірки працівникам поліції свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ознаками підробки. За зазначеним фактом відкрито кримінальне провадження, триває перевірка", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції у Харківській області.

Завдяки інформації від населення до відділів поліції доставлено 19 осіб для перевірки їх на предмет можливої співпраці з російськими окупантами.

Крім того, під час патрулювання території Харкова поліцейські виявили на вул. Матронинській 37-річного чоловіка з револьвером. Відомості про подію внесено до ЄРДР за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося раніше, поліція не виключає, що на День Харкова та День Незалежності (23 і 24 серпня) російські окупаційні війська посилять обстріл міста та області. У зв'язку з цим у регіоні збільшено тривалість комендантської години, встановлено додаткові блокпости, проводиться перевірка з метою виявлення диверсійно-розвідувальних груп, а також коригувальників артилерії російських окупантів.

 

 

Теги: #харків #затримання

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