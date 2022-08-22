У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява
Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"
На окупованому березі Каховського водосховища вчинено провокацію, жителів просять піти з вулиць – голова Нікопольської райадміністрації
На Харківщині посилено заходи безпеки, встановлено додаткові блокпости, проводяться заходи щодо виявлення ворожих ДРГ і коригувальників
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