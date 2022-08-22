Події

21:30 22.08.2022

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

У ХАРКОВІ ЧУТНО ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

 

Теги: #харків #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:05 22.08.2022
Харківський метрополітен у День Незалежності функціонуватиме лише в режимі укриття

Харківський метрополітен у День Незалежності функціонуватиме лише в режимі укриття

12:47 22.08.2022
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ НА ТИМЧАСОВО ПІДКОНТРОЛЬНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ ПИШУТЬ ПРО ВИБУХИ НА ТИМЧАСОВО ПІДКОНТРОЛЬНИХ РФ ТЕРИТОРІЯХ ХЕРСОНСЬКОЇ ТА ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

10:25 22.08.2022
НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

НА ОДЕЩИНІ ЧУТИ ВИБУХИ, МОЖЛИВО, СПРАЦЮВАЛА ППО – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

09:02 22.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 2 боєприпаси, що не розірвалися

08:30 22.08.2022
У Харкові п'яний водій легковика в'їхав у тролейбус, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

У Харкові п'яний водій легковика в'їхав у тролейбус, на блокпосту було виявлено автомобіль із підробленими документами

07:56 22.08.2022
Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Київському району Харкова з боку Бєлгорода

21:28 21.08.2022
Окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, є постраждалий

Окупанти в неділю тричі обстріляли ракетами Київський район Харкова, є постраждалий

21:01 21.08.2022
У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

12:44 21.08.2022
Збільшення комендантської години на Харківщині пов'язане із загрозою посилення провокацій з боку окупантів - ОВА

Збільшення комендантської години на Харківщині пов'язане із загрозою посилення провокацій з боку окупантів - ОВА

06:55 21.08.2022
В Алупці в суботу зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух

В Алупці в суботу зафіксовано кілька спалахів у морі і потім пролунав вибух

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

Жінка, чиє ім'я та військове посвідчення фігурує у звіті ФСБ РФ у справі про вбивство Дугіної, не має жодного стосунку до полку "Азов" - заява

Подоляк про "розкриття" ФСБ вбивства Дугіної: Роспропаганда знову створює вигадані світи, дивно, що не знайшли візитівку "Правого сектора"

На окупованому березі Каховського водосховища вчинено провокацію, жителів просять піти з вулиць – голова Нікопольської райадміністрації

У Софійському соборі 24 серпня відбудеться молебень за участю Зеленського, "Батьківщину-Мати" підсвітять у кольори держпрапора

ОСТАННЄ

У понеділок увечері окупанти обстріляли прикордонні громади Шосткинського району

Кулеба: Зараз триває робота з напрацювання гарантій безпеки України

Міноборони Німеччини відхилило пропозицію поставити Україні більше зброї

На Харківщині посилено заходи безпеки, встановлено додаткові блокпости, проводяться заходи щодо виявлення ворожих ДРГ і коригувальників

США поставить Україні 10 дронів-камікадзе Switchblade 600 протягом місяця

Ворог із "Ураганів" обстріляв Зеленодольську громаду, поранено жінку

Ердоган заявив про націленість на організацію зустрічі Зеленського і Путіна

У тимчасово окупованій Боровій зріс попит на дрова, їхня ціна підскочила у 1,5-2 раза

У Польщі звинувачують ФРН у фейках про причини отруєння риби в Одері

Окупанти сконцентрували наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА