У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина
Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися
РФ в очікуванні Дня Незалежності України збільшує кількість носіїв ракет у Чорному морі – ОК "Південь"
У результаті обстрілу в неділю ввечері росіянами Баштанки на Миколаївщині виникла пожежа двоповерхового житлового будинку
Окупанти з "Ураганів" обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровщини, загинула жінка, поранено шестеро цивільних, серед них дитина
Наступ російських окупантів відбито на п’яти напрямках, у Миколаївській області та під Пісками вони частково просунулися
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