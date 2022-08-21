Події

21:01 21.08.2022

У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

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У ХАРКОВІ ПРОЛУНАЛИ ВИБУХИ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СИГНАЛУ ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #харків #вибухи

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