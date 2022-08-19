Події

13:46 19.08.2022

Кількість жертв ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 21 людини

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Кількість жертв ракетних ударів по Харкову 17-18 серпня зросла до 21 людини

Завершено пошуково-рятувальні роботи в будівлі гуртожитку в Слобідському районі Харкова, яку було зруйновано внаслідок російського ракетного удару вранці 18 серпня, з-під завалів вилучено тіла шести людей.

"Співробітники ДСНС протягом двох днів проводили пошуково-рятувальні роботи на місці події. Дев'ятьох людей вдалося врятувати, з них двоє дітей. Загалом із-під завалів було вилучено тіла шістьох загиблих, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). На місці події працювали 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 осіб особового складу ДСНС", - повідомляє ГУ ДСНС у Харківській області.

Отже, загальна кількість загиблих унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по двох харківських гуртожитках увечері 17-го та вранці 18 серпня, збільшилася з 19 до 21 людини.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 19 серпня, в Харкові оголошено жалобу на спомин про загиблих унаслідок масованих ракетних ударів російських окупаційних військ по місту 17-18 серпня.

Теги: #удар #жертви #харків

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