Події

17:08 18.08.2022

Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову та Краснограду загинуло 19 людей - прокуратура

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Унаслідок ворожих ракетних ударів по Харкову та Краснограду загинуло 19 людей - прокуратура

Станом на 16:30 18 серпня відомо про 19 загиблих та 45 поранених унаслідок ракетних ударів, завданих російськими окупаційними військами по Харкову та Краснограду в середу ввечері та в четвер уранці, повідомив речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко.

За його словами, внаслідок удару по Салтівському району Харкова в середу ввечері загинуло 13 людей, 20 поранені. Ракетний удар по Слобідському району Харкова призвів до смерті чотирьох мирних жителів і поранення ще 22 людей. У Краснограді внаслідок влучання російської ракети в приватний будинок у четвер уранці дві особи загинули, три поранені.

Теги: #удар #жертви #харків

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