Події

16:03 18.08.2022

Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Салтівському району Харкова збільшилася до 12 осіб - ДСНС

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Кількість загиблих унаслідок ворожого ракетного удару по Салтівському району Харкова збільшилася до 12 осіб - ДСНС

Станом на 15:00 четверга відомо про 12 загиблих унаслідок ракетного удару по триповерховому житловому будинку в Салтівському районі Харкова, завданого російськими окупаційними військами в середу ввечері, рятувальники продовжують розбирати завали будівлі.

"Під час рятувальної операції рятувальникам вдалося врятувати чотирьох людей. Усі вони отримали травми різної тяжкості. Загалом травм зазнали 20 осіб. На жаль, станом на 15:00 відомо про 12 загиблих. Усі вони є цивільними", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

За її інформацією, багато загиблих - люди похилого віку та люди з обмеженими можливостями. Жодного військового об'єкта поряд із зруйнованою будівлею немає.

На місці події продовжують працювати близько 80 людей особового складу ДСНС і 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки, зокрема важка інженерна техніка.

Як повідомлялося, 17 серпня близько 21:00 російські окупаційні війська вдарили "Іскандером" по житловому будинку в Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху сталися масштабні руйнування та пожежа на площі 600 кв.м. Силами оперативних підрозділів ДСНС її вдалося повністю ліквідувати о 10.55 18 серпня.

Раніше у четвер міський голова Ігор Терехов повідомляв про 10 загиблих і 20 постраждалих унаслідок цієї атаки. Він повідомив також, що під завалами будинку можуть перебувати люди, тому на місцях продовжують працювати рятувальники та комунальники.

Теги: #жертви #харків #салтівка

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