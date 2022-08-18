Російські окупанти обстріляли околиці Запоріжжя з РСЗВ, одна особа загинула – секретар міськради

Російські окупанти в ніч на четвер обстріляли околиці Запоріжжя із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого одна жінка загинула, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні, близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги, ворог знову атакував околиці одного з районів міста. За попередньою інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували ракетну систему залпового вогню", - йдеться у повідомленні Куртєва, оприлюдненому у телеграмі у четвер.

У ньому уточнюється, що обстріл здійснювали з Василівського району.

"Чотири випущені ракети поцілили в один з інфраструктурних об'єктів Запоріжжя. Є незначні руйнування. На жаль, під час обстрілів троє людей постраждало, а ще одна жінка загинула", - наголосив Куртєв.

Він зазначив, що ситуація на лінії фронту на Запорізькому напрямку суттєвих змін за останній час не зазнала.

"Ворог продовжує обстрілювати позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім того, протягом минулої доби противник вів повітряну розвідку у Пологівському районі та поблизу Новояковлівки Запорізького району. Також, за інформацією Генштабу, окупанти намагалися вести штурмові дії у напрямку Єгорівка – Шевченкове, але успіху не мали і відійшли", - підсумував він.