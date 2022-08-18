Окупанти обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина

Російські окупанти обстріляли Миколаївський та Баштанський райони Миколаєва, постраждала одна людина, повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

Так, у Миколаївському районі 17 серпня, орієнтовно о 10:30 в результаті ворожих обстрілів у с. Червоне Воскресенської громади отримала поранення одна людина і пошкоджено житловий будинок.

А орієнтовно о 17:20 зафіксовано обстріл с. Шевченкове Шевченківської громади. Є пошкодження житлових будинків і господарських будівель. Постраждалих немає.

У Баштанському районі в середу близько 10:30 до 13:00 і сьогодні, 18 серпня, орієнтовно о 06:00 були обстріли за межами с. Широке Широківської громади. Влучення були в сільськогосподарські будівлі. Постраждалих немає.

Триває обстріл території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Водночас у Вознесенському та Первомайському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/2166