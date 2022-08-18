Рятувальники продовжують гасити масштабну пожежу в харківському гуртожитку, що виникла в результаті вечірнього ракетного удару

У Харкові триває ліквідація пожежі, що виникла внаслідок ворожого ракетного удару в середу ввечері, та пошук людей під завалами гуртожитку у Салтівському районі міста

"О 23:38 пожежу локалізовано. Наразі триває гасіння окремих осередків пожежі і пошук людей під завалами. За попередніми даними внаслідок руйнування житлового будинку загинуло 7 та постраждало 17 осіб (із них підрозділами ДСНС врятовано 4 особи)", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося, 17 серпня о 21:23 до ДСНС надійшла інформація, що в Салтівському районі міста Харкова внаслідок влучення ворожої ракети сталася руйнація триповерхового житлового будинку із подальшим займанням. На місце події було направлено 18 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 80 фахівців особового складу ДСНС. Площа пожежі становила близько 600 кв.м.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, за попередніми даними, удару було завдано "Іскандером".