Окупанти обстріляли Чорноморський національний університет у Миколаєві

У ніч проти середи російські окупаційні війська обстріляли Чорноморський національний університет імені Петра Могили в Миколаєві, в результаті пошкодження отримали будинки навпроти закладу, повідомив мер Олександр Сєнкевич.

"Рашисти обстріляли в Миколаєві ще один університет – нашу Могилянку. Буквально кілька днів тому я публікував відео та показував, що жодної військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи", - написав Сєнкевич у телеграм-каналі у середу вранці.

"Сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети. Це справжні терористи, які, прикриваючись своєю пропагандою, продовжують цинічно руйнувати наші навчальні заклади. У момент обстрілу в університеті перебував лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Уламками та ударною хвилею пошкодження отримали будинки навпроти закладу (…)", - також написав мер.

Співробітники комунальних служб міста працюють на території біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.