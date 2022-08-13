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16:32 13.08.2022

Влада Польщі обіцяла 1 млн злотих за інформацію про винуватців забруднення річки Одра

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Влада Польщі обіцяла 1 млн злотих за інформацію про винуватців забруднення річки Одра

Польська влада має намір виплатити винагороду в розмірі 1 млн злотих (майже 215 тис. євро) тим, хто повідомить про винуватців екологічної катастрофи на річці Одра (Одер), повідомив у суботу телеканал Polsat.

"Головний комендант поліції оголосив про винагороду в мільйон злотих тим, хто сприятиме у виявленні цих злочинців", - інформує телеканал.

"Ми зробимо все, щоб мінімізувати негативні наслідки для екосистеми Одри. Ми маємо намір покарати винних", - заявив глава польського уряду Матеуш Моравецький.

За розпорядженням прем'єра посад позбулися керівник управління водних ресурсів Польщі і головний інспектор охорони навколишнього середовища.

Протягом останніх двох тижнів в Одрі і на її берегах помічали велику кількість мертвої риби, проте скандал на цьому ґрунті вибухнув тільки наприкінці цього тижня. Напередодні керівник державного водного холдингу Польщі Пшемислав Даца повідомив, що з річки дістали 10 тонн мертвої риби. "Це свідчить, що ми зіткнулися з гігантською екологічною катастрофою", - сказав чиновник.

Теги: #забруднення #одра

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