Події

11:43 13.08.2022

Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, покинуло порт "Чорноморськ"

1 хв читати
Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, покинуло порт "Чорноморськ"

Перше судно, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, в суботу вранці залишило порт "Чорноморськ", повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об'єдналося в караван з балкером THOE. На борту двох суден – 14,5 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Під час реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили з українських портів, на їх борту 450 тисяч тонн агропродукції.

 

Теги: #судно #чорноморськ

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 11.08.2022
Друге судно під завантаження зерном прибуло до морпорту "Чорноморськ"

Друге судно під завантаження зерном прибуло до морпорту "Чорноморськ"

11:04 09.08.2022
Із "Чорноморська" зерновим коридором пройдуть ще два судна - Міноборони Туреччини

Із "Чорноморська" зерновим коридором пройдуть ще два судна - Міноборони Туреччини

11:38 08.08.2022
Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

Перше судно з українською агропродукцією прибуло до кінцевого пункту призначення

20:52 06.08.2022
Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

Перше від початку війни судно увійшло до українського порту в рамках зернової ініціативи

11:43 04.08.2022
Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

Перше судно від початку війни вирушило в Україну для завантаження зерном – речник ОВА

16:07 03.08.2022
Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

22:02 02.08.2022
Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

Перше судно з українським зерном прибуло до Стамбула

10:51 01.08.2022
США вітають відправлення першого судна із чорноморських портів України - посольство

США вітають відправлення першого судна із чорноморських портів України - посольство

20:30 31.07.2022
У каналі "Дунай – Чорне море" український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм, потерпілих немає

У каналі "Дунай – Чорне море" український катер зіткнувся з вибуховим пристроєм, потерпілих немає

19:21 08.07.2022
Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

Два заступники мера Чорноморська написали заяви про звільнення після візиту до міста голови Одеської ОВА Марченко

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

РФ втратила в Україні за добу близько 200 військових, 7 танків, 3 артсистеми та 1 БПЛА – Генштаб

Візові обмеження для громадян Росії в Європі справедливі - Зеленський

ОСТАННЄ

В Україні тепло, на захід від Дніпра - дощитиме

Киянка здавала співробітнику ФСБ РФ місця дислокації українських військових

Росіяни обстрілюють ЗАЕС із села Водяне і готують провокації під українським прапором - ГУР

Британський письменник Салман Рушді перебуває на апараті ШВЛ після нападу в Нью-Йорку

Українські військові знищили на сході України ворожий штурмовик Су-25

Фінляндія візьме участь у відновленні Чернігівської області - Офіс президента

У Донецькій області за добу через російські обстріли понад 100 руйнувань, травмовано троє дітей

Росіяни вночі обстріляли Нікополь, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру

Резніков ініціює звернення до країн-учасниць "Рамштайн" щодо експертів для роботи над притягненням до відповідальності російських воєнних злочинців

Минулої доби внаслідок обстрілів Донецької області загинули п'ять людей, 35 поранені

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА