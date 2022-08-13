Перше судно, що зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, покинуло порт "Чорноморськ"

Перше судно, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією, в суботу вранці залишило порт "Чорноморськ", повідомляє Міністерство інфраструктури України.

"Сьогодні вранці балкер FULMAR S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об'єдналося в караван з балкером THOE. На борту двох суден – 14,5 тис. тонн агропродукції", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Під час реалізації ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили з українських портів, на їх борту 450 тисяч тонн агропродукції.