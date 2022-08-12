В Україну з Великої Британії прибули ще РСЗВ M270

В Україну з Великої Британії прибули ще реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) M270, незабаром очікуються й інші постачання, повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Воллесу та всім людям Великої Британії! Ваша підтримка дивовижна і така важлива для України. Наша українська армія вміло використає це "поповнення" на полі бою. P.S. Невдовзі прибудуть й інші "подарунки", - написав він у твіттері.

Як повідомлялося, раніше Сполучене Королівство поставило Україні три реактивні системи залпового вогню M270. 9 серпня заступник міністра оборони США Колін Каль повідомив про плани Великої Британії поставити ще три РСЗВ. Про наміри поставити М270 Україні заявляли також у Німеччині.