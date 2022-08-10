ДП "МЗУ" розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля" - МЗУ

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" (МЗУ) розпочало розробку системи моніторингу залишків лікарських засобів e-Stock "з нуля", незважаючи на те, що розробка системи відбувалася ще до підключення ДП до цього проєкту.

Як уточнили агентству "Інтерфакс-Україна" у МЗУ, держпідприємство було визначено власником проєкту e-Stock наприкінці літа 2021 року.

"Коли ми взялися за проєкт, стало ясно, що минулі напрацювання приєднаних раніше організацій до проєкту потребували перегляду та вдосконалення. Проаналізувавши наявні рішення, ми ухвалили рішення про доцільність розробки системи e-Stock "з нуля", адже використання наявних рішень потребувало великої кількості дорогих адаптацій та інтеграції", - повідомили у держпідприємстві.

Коментуючи взаємодію системи e-Stock із програмою впровадження 2Д-кодування упаковок лікарських засобів, у МЗУ уточнили, що система 2Д-кодування розробляється окремо від e-Stock, проте МЗУ також залучені до цього процесу.

"Е-Stock використовуватиме реєстр 2Д, як один із реєстрів своєї системи. На першому етапі будуть враховані всі товари, закуплені за держбюджет, а в цільовій моделі - всі, які пацієнт може отримати безкоштовно. Якщо препарат не матиме 2Д-коду, це не означає, що він не буде у e-Stock", - уточнили у МЗУ.

Як повідомлялося, МЗУ прогнозує, що перший етап розробки національної системи моніторингу наявності ліків у лікарнях e-Stock буде реалізований до кінця 2022 року. Зокрема, до кінця 2022 року команда МЗУ планує закінчити розробку функціоналу збору потреби та управління організаціями та користувачами, а до кінця 2023-го повний функціонал буде реалізовано для закупівель коштом державного бюджету.

Система e-Stock збиратиме всі дані про необхідність, доставку, наявність препаратів у лікарнях України, їх використання, утилізацію та іншу інформацію. Крім того, система дасть змогу знаходити необхідний препарат кожному, хто його потребує.

E-Stock включатиме закупівлі МЗУ, міжнародних організацій, програму "Доступні ліки", закупівлі регіональних бюджетів та іншу інформацію. Ці системи оновлюватимуться в реальному часі.

До розробки системи E-Stock приєдналися USAID, Світовий банк та Глобальний фонд.