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17:57 10.08.2022

У Казахстані спростовують інформацію про нібито продаж зброї до Великої Британії для постачання Україні

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У Казахстані спростовують інформацію про нібито продаж зброї до Великої Британії для постачання Україні

Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану спростувало інформацію про нібито продаж зброї Великій Британії для постачання Україні.

"У 2021 році та за період, що минув від початку 2022 року, компанія "Техноекспорт" по отримання ліцензії на експорт озброєння, боєприпасів та військової техніки до міністерства не зверталася. Крім того, у зазначений період міністерство ліцензій на експорт до Великої Британії озброєння, боєприпасів та військової техніки, а саме снарядів 122 мм (для гаубиць Д-20), снарядів 152 мм (для гаубиць Д-30), ракет для БМ-21 "Град", БТР-4 (БТР-82А або спрощених модифікацій) та боєприпасів 120 мм (для мінометів і ПТРК "Конкурс"), не видавало", - заявили в Мініндустрії в середу.

У відомстві зазначили, що експорт озброєння та боєприпасів здійснюється лише за наявності гарантійного зобов'язання країни імпортера, яке передбачає обов'язкову норму, що країна імпортер не реекспортуватиме це озброєння та боєприпаси без дозволу уповноваженого органу Казахстану у сфері експортного контролю.

"Дозволів на реекспорт вищезгаданого озброєння та боєприпасів міністерство не видавало", - додали в міністерстві.

Раніше в деяких телеграм-каналах повідомлялося, що Велика Британія закуповує зброю у Казахстану для того, щоб постачати її на територію України. Угода нібито здійснюється за посередництва компанії "Техноекспорт", а договір на суму $46 млн було укладено 16 липня 2022 року.

Теги: #оружие #казахстан

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