Генпрокурор: Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, на понад 2 млрд грн

Заарештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ, загальна сума заарештованого майна перевищує 2 млрд грн, повідомив генпрокурор Андрій Костін.

У відеоповідомленні, розміщеному у вівторок у телеграм-каналі Офісу генпрокурора, він зазначив, що одним із пріоритетів роботи органів прокуратури є виявлення та арешт активів російських компаній, які безпосередньо чи опосередковано досі ведуть бізнес в Україні та фінансують війну за рахунок українців.

"За клопотаннями прокурорів Офісу генерального прокурора арештовано корпоративні права та 35 об'єктів нерухомості підприємства, пов'язаного з РФ. Мова йде про одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України. Загальна сума арештованого – понад 2 млрд 300 млн грн", - зазначив генпрокурор.

Він розповів, що, за наявною у слідства інформацією, протягом 2017-2022 років службові особи підприємства ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн.

За словами Костіна, слідчі також вважають, що було протиправно перераховано на користь юридичної особи-нерезидента, яка підконтрольна російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн із метою їх легалізації.

"В іншому кримінальному провадженні Офіс генпрокурора в управління АРМА передав арештовані корпоративні права товариств на більш ніж 350 млн грн. Йдеться, зокрема, про один із найбільших торгово-розважальних центрів у столиці України. Серед його кінцевих бенефіціарних власників – громадяни Росії з близького оточення очільника країни-агресора", - розповів генпрокурор.

Він зазначив, що кошти, одержані від діяльності торговельно-розважального центру, перераховувалися ланцюгом фінансових операцій на адресу громадян Росії.

"Останні в подальшому використовували їх, зокрема, для фінансування виробництва та постачання боєприпасів для збройних сил країни-агресора", - додав Костін.

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, йдеться про підприємство "Карпатнафтохім" та столичне ТРЦ Ocean Plaza.

ТРЦ Ocean Plaza на вул. Антоновича, 176 у Києві загальною площею 165 тис. кв. м було відкрито у грудні 2012 року. Інвестиції в нього становили близько $300 млн. Компанія UDP та ТОВ "К.А.Н. Девелопмент" виступили партнерами з розвитку проєкту. ТРЦ було продано російській "ТПС-Недвижимость" Аркадія Ротенберга у 2012 році. Пізніше 2019 року бізнесмен Василь Хмельницький опосередковано через UPD Holdings Limited придбав 33,5% акцій столичного ТРЦ Ocean Plaza.

Як повідомлялося, "Карпатнафтохім" у червні 2017 року відновив роботу після п'ятирічного простою. Підприємство виробляє етилен, поліетилен, вінілхлорид, каустичну соду, хлор та суспензійний ПВХ. У лютому 2017 року НК "Лукойл" заявила про продаж контрольного пакета "Карпатнафтохіму". Наразі 100% ТОВ належить Karpaty Chemical B.V. (Нідерланди), кінцевими бенефіціарами якого є Ільхам Мамедов, який раніше очолював ПІІ "ЛУКОЙЛ-Україна" і гендиректор "Техінсервіс" Ігор Щуцький.