Унаслідок ворожого ранкового обстрілу Харкова одна людина загинула, одна дістала поранень

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок ранкового обстрілу Харкова, скоєного російськими окупаційними військами, загинув мирний житель.

"Підтверджено інформацію про одного загиблого. Цивільний. Просто вийшов із дому й потрапив під обстріл. Співчуваю рідним", - написав Терехов у своєму телеграмі.

У свою чергу голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула, одну поранено.

"На жаль, унаслідок ранкових обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранень. Інформація оновлюється. Медики екстреної медичної допомоги працюють на місці", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, близько 10:15 місцеві пабліки повідомили про вибух на півночі міста, було оголошено повітряну тривогу. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що, за попередніми даними, внаслідок обстрілу поранено одну людину в Шевченківському районі Харкова.