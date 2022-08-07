Виведені на орбіту Індією супутники втрачені, скоро зійдуть із орбіти

Супутники EOS-2 і AzaadiSAT, в неділю виведені на орбіту індійською ракетою-носієм Small Satellite Launch Vehicle (SSLV), втрачені і незабаром зійдуть з орбіти, повідомив голова Організації космічних досліджень (ISRO) Шрі Соманат.

"Ракета показувала себе дуже добре упродовж усієї місії, і коли вона, нарешті, досягла орбіти заввишки 356 км, відбулося відокремлення супутників - EOS-2 та AzaadiSAT. Однак згодом ми помітили аномалію у виведенні супутників на орбіту. Апарати були виведені на еліптичну орбіту замість кругової. Нашою наміченою орбітою була кругова орбіта висотою 356 км, проте ракета змогла вивести супутник на орбіту з апогеєм 356 км (найдальша від Землі точка орбіти) і перигеєм 76 км (найближча до неї)", - результатів запуску Соманат.

Він наголосив, що фахівці виявили причину аномалії, вони планують детально дослідити її, щоб внести коригування до наступних запусків ракети.

"Проблема в основному пов'язана з логікою ракети, за допомогою якої можна визначити несправність датчика і вжити заходів щодо усунення несправності", - пояснив голова організації.

За його словами, супутники не зможуть довго перебувати на орбіті і зараз поступово сходять із неї, щоб потім повернутися в атмосферу. Він зазначив, що "апарати більше не можуть бути використані".

Ракету було запущено зі стартового майданчика Космічного центру імені Сатіша Дхавана, розташованого на острові Шріхарікота на південному сході країни, о 09:18 за місцевим часом.

Ракета доправила на орбіту оптичний супутник дистанційного зондування EOS-2 масою 145 кг. Апарат призначений для зйомки земної поверхні у високій просторовій роздільній здатності. У разі успіху місії він мав би збирати дані про кліматичні аномалії та формувати зображення, які могли б бути використані фахівцями у різних сферах: охороні довкілля, лісовому та сільському господарствах, ґрунтознавстві та гідрології.

Також на орбіту вирушив кубсат AzaadiSat масою 8 кг, на ньому розміщено 75 експериментів, кожен із яких важить близько 50 грамів. Його головним завданням було дати можливість учням із сільських районів Індії проводити наукові дослідження та використовувати супутник в інших освітніх цілях.