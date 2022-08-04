Події

22:06 04.08.2022

Росіяни завдають ударів по Харкову, городян просять перебувати в укриттях

1 хв читати
Росіяни завдають ударів по Харкову, городян просять перебувати в укриттях

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи раніше, о 21:45, у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу, а потім - загрозу артобстрілу в облцентрі та Харківській територіальній громаді. Пабліки повідомляють про вибухи у місті.

Як повідомлялося, 3 серпня голова ОВА Олег Синєгубов попередив жителів регіонів, що за наявною інформацією, найближчими днями росіяни посилять ракетні обстріли регіону.

 

Теги: #харків #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:00 04.08.2022
Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

19:25 04.08.2022
Ворог із РСЗВ обстріляв село у Запорізькому районі

Ворог із РСЗВ обстріляв село у Запорізькому районі

07:52 04.08.2022
За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 34 ворожі боєприпаси

За добу харківські рятувальники здійснили 19 оперативних виїздів, піротехніки ліквідували 34 ворожі боєприпаси

07:33 04.08.2022
Глава Нікопольської РВА підтвердив обстріл міста

Глава Нікопольської РВА підтвердив обстріл міста

07:05 04.08.2022
У Харкові зафіксовано "прильоти" до адмінбудівлі, постраждалих немає

У Харкові зафіксовано "прильоти" до адмінбудівлі, постраждалих немає

07:04 04.08.2022
У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

У Миколаєві пролунали потужні вибухи, заздалегідь пошкоджено житлові будинки

14:35 03.08.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

10:20 03.08.2022
Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

10:07 03.08.2022
Росіяни обстріляли вранці із САУ Краснопільську громаду на Сумщині

Росіяни обстріляли вранці із САУ Краснопільську громаду на Сумщині

09:47 03.08.2022
Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

Росіяни вранці обстріляли Миколаїв: зруйновано супермаркет, пошкоджено багатоповерхові будинки, аптеку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

Збитки інфраструктурі Гостомелю від війни оцінюються в $343 млн

Наступ окупантів під Богородичним, Мар'їнкою, Бахмутом та Соледаром відбито

Зеленський закликав африканські країни відмовитися від зустрічей з російськими офіційними особами

Зеленський про можливий діалог із Росією: Це не діалог, це - ультиматум

ОСТАННЄ

На Львівщині водії фур перекривали трасу на знак протесту проти багатоденних очікувань на кордоні – голова обладміністрації

Глава Міноборони Туреччини: Із українських портів 5 серпня вийдуть три суховантажі із зерном

ЄС запровадив санкції щодо Віктора та Олександра Януковичів

Нацполіція повідомляє про ліквідацію злочинної схеми завезення авто під виглядом гумдопомоги для ЗСУ

В Ізраїлі приземлився комерційний рейс, який вперше подолав повітряний простір Саудівської Аравії

Глава МЗС Японії закликав Китай негайно зупинити військові навчання поблизу Тайваню

НБУ заборонив брати згоду позичальника на опрацювання його телефонного довідника

Міністр оборони Канади направила до Великої Британії інструкторів для навчання українських військових

Північна Македонія подарувала Україні чотири літаки, куплені у неї ж 21 рік тому

Тест Байдена на COVID-19 залишається позитивним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА