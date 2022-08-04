Росіяни завдають ударів по Харкову, городян просять перебувати в укриттях

Російські окупаційні війська завдають ударів по Харкову, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Увага, харків’яни, росіяни наносять удари по місту! Перебувайте в укриттях!" - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Трохи раніше, о 21:45, у Харкові та області було оголошено повітряну тривогу, а потім - загрозу артобстрілу в облцентрі та Харківській територіальній громаді. Пабліки повідомляють про вибухи у місті.

Як повідомлялося, 3 серпня голова ОВА Олег Синєгубов попередив жителів регіонів, що за наявною інформацією, найближчими днями росіяни посилять ракетні обстріли регіону.