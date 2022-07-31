У ніч на суботу на Херсонщині знищено ешелон із технікою окупантів

Залізничний ешелон Криму із живою силою, технікою та боєприпасами російських окупантів вдалося знищити в ніч на суботу на станції Брилівка на окупованій частині Херсонської області, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"У ніч із п'ятниці на суботу високоточним ударом "Himars" було знищено залізничний ешелон із понад 40 вагонів, який прибув із Криму з живою силою, технікою та боєприпасами на залізничну станцію Брилівка Херсонської області. Втрати живої сили склали близько 80 200-х і 200 300-х", - написав Братчук у телеграмі в неділю.

Джерело: https://t.me/Bratchuk_Sergey/16500