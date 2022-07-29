США перекинули до Європи групу винищувачів п'ятого покоління F-22

Сполучені Штати перекинули на авіабазу в польському місті Ласьк шість винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-22 Raptor, випливає з даних командування ВПС США в Європі.

Напередодні літаки, відправлені з Аляски, здійснили проміжну посадку на авіабазі Лейкенгіт в Англії. Планується, що ще шість F-22 прибудуть до Європи. За наявними даними, вони можуть бути розміщені на базі Суда-Бей на грецькому острові Крит.

Як зазначає командування ВПС США в Європі, ці бойові літаки "зміцнять щит союзників НАТО від Балтики до Чорного моря".

У квітні на авіабазу в польському місті Ласьк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти.

Крім того, ще у лютому Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles "для посилення колективної оборони НАТО".

Зазначалося, що американські винищувачі F-15 Eagle, доправлені з британської авіабази Лоссімут у Шотландії, взаємодіятимуть із натовськими літаками, які виконують завдання альянсу з патрулювання на Балтиці, вони діятимуть із литовської авіабази у Шяуляї.