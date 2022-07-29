Події

08:01 29.07.2022

США перекинули до Європи групу винищувачів п'ятого покоління F-22

1 хв читати
США перекинули до Європи групу винищувачів п'ятого покоління F-22

Сполучені Штати перекинули на авіабазу в польському місті Ласьк шість винищувачів-бомбардувальників п'ятого покоління F-22 Raptor, випливає з даних командування ВПС США в Європі.

Напередодні літаки, відправлені з Аляски, здійснили проміжну посадку на авіабазі Лейкенгіт в Англії. Планується, що ще шість F-22 прибудуть до Європи. За наявними даними, вони можуть бути розміщені на базі Суда-Бей на грецькому острові Крит.

Як зазначає командування ВПС США в Європі, ці бойові літаки "зміцнять щит союзників НАТО від Балтики до Чорного моря".

У квітні на авіабазу в польському місті Ласьк прибула ескадрилья американських винищувачів-бомбардувальників F/A-18C Hornet Корпусу морської піхоти.

Крім того, ще у лютому Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles "для посилення колективної оборони НАТО".

Зазначалося, що американські винищувачі F-15 Eagle, доправлені з британської авіабази Лоссімут у Шотландії, взаємодіятимуть із натовськими літаками, які виконують завдання альянсу з патрулювання на Балтиці, вони діятимуть із литовської авіабази у Шяуляї.

 

 

Теги: #сша #європа #винищувачі #впс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:22 29.07.2022
США готуються запустити новий супутник системи попередження про ракетний напад

США готуються запустити новий супутник системи попередження про ракетний напад

07:29 29.07.2022
Сенатори США оприлюднили пропозицію про витрати на нацоборону на суму $850 млрд у 2023 році

Сенатори США оприлюднили пропозицію про витрати на нацоборону на суму $850 млрд у 2023 році

07:05 29.07.2022
Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

Зеленський подякував сенаторам США за резолюцію про визнання Росії державою - спонсором тероризму

21:29 28.07.2022
Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

Байден підтвердив голові КНР, що позиція США стосовно Тайваню не змінилася

20:16 28.07.2022
Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

Сі Цзіньпін і Байден обговорили Україну та Тайвань - МЗС КНР

19:25 28.07.2022
США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

США вітають призначення Клименка на посаду голови САП

16:16 28.07.2022
В Україні створять Коледж Європи - Зеленський

В Україні створять Коледж Європи - Зеленський

08:36 28.07.2022
США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

США виділило додаткові $74 млн на гумдопомогу потерпілим від агресії РФ українцям

08:31 28.07.2022
Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

Байден погодився на ідею обміняти Бута на Грайнер та Вілана

08:17 28.07.2022
США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

США виділили ЄБРР $500 млн грант для спецфонду реагування на війну в Україні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посли G7 прибули до Одеси, наголошують на важливості зернової угоди – Сіммонс

У Миколаєві російські снаряди влучили поряд із зупинкою громадського транспорту, 4 людей загинуло та 7 поранено - Кім

Резніков привітав бійців ССО з професійним святом

Російські окупанти обстріляли з касетних снарядів один із районів Миколаєва, є поранені – мер

РФ втратила в Україні за добу близько 270 військових, 7 танків і 2 безпілотники - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Посли G7 прибули до Одеси, наголошують на важливості зернової угоди – Сіммонс

У Миколаєві російські снаряди влучили поряд із зупинкою громадського транспорту, 4 людей загинуло та 7 поранено - Кім

Резніков привітав бійців ССО з професійним святом

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Донбасу

Російські окупанти обстріляли з касетних снарядів один із районів Миколаєва, є поранені – мер

Ворог уночі завдав авіаудару по Бахмуту, в Покровську російські снаряди влучили в район залізничного вокзалу, поранено 5 осіб - Донецька ОВА

РФ втратила в Україні за добу близько 270 військових, 7 танків і 2 безпілотники - Генштаб ЗСУ

Після ракетного удару по Кропивницькому 10 поранених перебувають у тяжкому стані – голова ОВА

Україна просить Ліван вжити заходів для з'ясування обставин заходження у порт Триполі сирійського судна з краденим українським ячменем – посольство

Окупанти обстріляли Слов'янськ, одну людину поранено, місто частково знеструмлено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА