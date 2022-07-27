У результаті обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, попередньо жертв немає

Унаслідок ворожого обстрілу Миколаєва було зафіксовано влучення в промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкоджено приватний транспорт. Попередньо жертв немає, повідомляє голова обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Вранці, 27 липня, близько 06:20 Миколаїв знову був обстріляний. За попередньою інформацією, влучення були в промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний транспорт. Попередньо без жертв і постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім у телеграм-каналі.