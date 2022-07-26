У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
У МИКОЛАЄВІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ
Унаслідок російського удару по півдню України знищено житлові будинки, бази відпочинку і торговельні павільйони, двоє людей постраждало
Звіт ЄС щодо виконання Україною Угоди про асоціацію: Попри труднощі, Україна зробила важливі кроки щодо реалізації своєї програми реформ
Путін знову провалив спробу розділити ЄС, використовуючи газ як політичну зброю, – Чехія, яка головує в ЄС, про 15% скорочення споживання газу
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