26 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 153 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 153 RUSSIAN AGRESSION

26 липня – Міжнародний день дядька та тітки, Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День есперанто та День парашутиста, на Кубі – День національного повстання.

У православній церкві цього дня відзначають Собор Архангела Гавриїла, а в католицькій – День святої Анни.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

День есперанто

Есперанто — штучно створена міжнародна мова, яка мала стати міжнародною. Вона мала зупинити ворожнечу між різними націями та поєднати мирний світ у єдине ціле. Нині її використовують у цифровому світі.

З метою популяризації міжнародної мови у світі створено спеціальне свято – День есперанто, який відзначають 26 липня. Саме в цей день у далекому 1887 році у світ вийшов перший підручник з есперанто.

День парашутиста

День парашутиста (скайдайвера), почали святкувати з 1930 року.

Винахідником парашута називають Леонардо да Вінчі. Ескізи пристрою він намалював ще 1485 року. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнками да Вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення.

Парашут у сучасному вигляді з'явився завдяки Луї-Себастьяну Ленорману наприкінці 18 століття.

У США створено Федеральне бюро розслідувань

Федеральне бюро розслідувань – наступник створеного 26 липня 1908 року у міністерстві юстиції США бюро розслідувань. Нинішню назву воно отримало у 1935 році. ФБР входить до системи міністерства юстиції та Розвідувальної спільноти США, підпорядковане генеральному прокурору та одночасно директору Національної розвідки.

Основними сферами діяльності ФБР є боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, контррозвідувальна робота, боротьба з наркобізнесом та тяжкими злочинами проти особи, а також розслідування порушень цивільних прав.

ФБР бере активну участь у програмах міжнародного співробітництва у цих сферах. Пости зв'язку ФБР існують при посольствах США у 34 країнах.

Ще цього дня:

1929 - У СРСР на екрани виходить фільм українського режисера Олександра Довженка "Арсенал";

1946 - В УРСР створено Товариство охорони природи;

1995 - Представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу - організацію, покликану координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 - В Іллінойсі (США) 246 парашутистів утворили живе коло в небі (світовий рекорд);

2005 - Перший після аварії "Колумбії" запуск шатла: у політ відправляється "Діскавері".

Церковне свято

Собор Архангела Гавриїла

Приводом для встановлення Собору Архангела Гавриїла стала дата освячення храму, спорудженого в Константинополі в ім'я Гавриїла.

Архангела Гавриїла шанують як одного із семи головних янголів, служителя Божественного Всемогутності. Він кілька разів згадується у Святому Письмі як вісник Божий. Саме він надихав пророка Мойсея під час написання Книги Буття. Саме він сповіщав пророку Данилові про майбутню долю єврейського народу. І саме Гаврило повідомив Діві Марії про те, що у неї народиться Син Божий. Тому наступного дня після Благовіщення відзначається собор (молитовні збори) на честь архангела, який приніс звістку.

За переказами, архангел Гаврило постійно охороняв Діву Марію під час її земного життя. Так, він з'явився до її чоловіка Йосипа, попередив про задум Ірода винищити немовлят і велів бігти до Єгипту разом із Немовлям та Богородицею. Приходив Гаврило і до самого Ісуса, коли той молився в Гетсиманському саду, просячи зміцнити його дух. Згодом дружини-мироносиці отримали від архангела радісну звістку про воскресіння Сина Божого.

День святої Анни

Свята Анна в християнстві - мати Богородиці, бабуся Ісуса Христа (Богопраматір), дружина святого Йоакима, яка народила доньку чудовим чином після довгих років бездітного шлюбу.

До святої Анни звертаються як до захисниці вагітних жінок. Саме її просять у своїх молитвах, щоб пологи були легкими, дитина народилася здоровою, і щоб молока було достатньо. Свята Анна є також покровителькою прачок і вишивальниць, оскільки ці ремесла пов'язані з функціями матері.

У православній та католицькій церквах зарахована до лику святих.

Католики відзначають День святої Анни 26 липня і 8 грудня - день зачаття діви Марії, яке римська-католицька церква вважає непорочним, трактуючи це в тому сенсі, що на Марію не перейшов первородний гріх, але аж ніяк не в тому, щоб вона, подібно до Ісуса, була зачата безнасінним чином. Згідно з доктриною францисканців, зачаття Діви Марії відбулося в результаті обіймів і поцілунків біля Золотих Воріт, і це диво стало першим актом Божественного Спасіння.

Іменини: Анна, Мирослава, Антон, Степан,