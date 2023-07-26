26 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 518 РОСІЙСЬКА Агресія - DAY 518 RUSSIAN AGRESSION

26 липня відзначають Міжнародний день збереження мангрових екосистем, День дядька й тітки, День есперанто.

В Україні - День парашутиста.

Православна церква – Святкування Собору Архангела Гавриїла.

Католицька церква – День святої Анни.

День есперанто

Щороку 26 липня шанувальники першої у світі штучної мови відзначають День есперанто. Цю знакову систему створив окуліст Людвік Маркович Заменхоф.

Спілкування з людьми різних національностей підштовхнуло його до створення мови, яку могла б зрозуміти будь-яка людина на планеті. Першу працю Людвік Заменхоф опублікував під псевдонімом Есперанто. Це ім'я, яке перекладається як "Надія", незабаром стало назвою самої мови.

Саме 26 липня 1887 року Людвіг Заменгоф опублікував підручник з есперанто – так звану "Першу книгу". Роботу над виданням він розпочав ще гімназистом і вже у 1878 році познайомив своїх однокласників із намітками майбутньої мови. Остаточний проєкт підручника був готовий у 1885 році, але протягом двох років Заменхоф намагався знайти видавництво, яке випустило б підручник. 26 липня книгу надрукували в друкарні Кельтера у Варшаві.

Незважаючи на те, що сьогодні жодна держава офіційно не затвердила цю мову, в 1921 вона була рекомендована Французькою академією наук, в 1954 - ЮНЕСКО. У 1985 році ЮНЕСКО звернулася до держав, що входять до неї, та до міжнародних організацій, з пропозицією запровадити навчання есперанто у школах та використовувати цю мову у міжнародному співробітництві. І щороку сотні міжнародних конференцій та зустрічей проводяться на есперанто без перекладачів.

Наразі пропонується перейменувати це свято на День есперанто-літератури, День есперанто-книги або День есперанто-культури.

День парашутиста

26 липня в Україні відзначають неофіційне професійне свято – День парашутиста (скайдайвера), яке вперше відзначили у 1930 році.

Винахідником парашута називають Леонардо да Вінчі. Ескізи пристрою він намалював ще 1485 року. Британський парашутист Адріан Ніколас довів цей факт у 2000 році, побудувавши парашут за малюнками да Вінчі та здійснивши на ньому успішне приземлення.

Парашут у сучасному вигляді з'явився завдяки Луї-Себастьяну Ленорману наприкінці 18 століття.

У США створено Федеральне бюро розслідувань

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) – наступник створеного 26 липня 1908 року у міністерстві юстиції США бюро розслідувань. Нинішню назву воно отримало у 1935 році. ФБР належить до системи міністерства юстиції та Розвідувальної спільноти США, підпорядковане генеральному прокурору та одночасно директору Національної розвідки.

Основними сферами діяльності ФБР є боротьба з тероризмом та організованою злочинністю, контррозвідувальна робота, боротьба з наркобізнесом та тяжкими злочинами проти людини, а також розслідування порушень цивільних прав.

ФБР бере активну участь у програмах міжнародного співробітництва у цих сферах. Пости зв'язку ФБР існують при посольствах США у 34 країнах.

Ще цього дня:

1929 - У СРСР на екрани виходить фільм Олександра Довженка "Арсенал";

1941 – У Канаді засновано Українське товариство допомоги Батьківщині (згодом – Товариство об'єднаних українських канадців);

1945 - На маріупольському заводі "Азовсталь" відбудовується перша домна;

1946 – В УРСР створено Товариство охорони довкілля;

1948 – Велика Британія і США підписують умови реалізації "плану Маршалла" (плану допомоги країнам Європи);

1957 – СРСР запускає першу міжконтинентальну багатоступеневу балістичну ракету;

1971 - Стартує американський космічний корабель "Аполлон-15", пілотований астронавтами Д. Скоттом, А. Ворденом та Дж. Ірвіном, 30 липня здійснить посадку на Місяць;

1995 – Представники 15 країн Євросоюзу підписали Конвенцію про створення Європолу – організації, яка покликана координувати дії поліції країн ЄС у боротьбі зі злочинністю;

1998 – Компанії Circuit City I Good Guys анонсували новий стандарт цифрового відео – Digital Video Express (DIVX), як альтернативу стандарту Digital Video Disks (DVD).

Церковне свято

Святкування Собору Архангела Гавриїла

Приводом для встановлення Собору Архангела Гавриїла стала дата освячення храму, спорудженого в Константинополі на честь Гавриїла.

Архангела Гавриїла шанують як одного із семи головних янголів, служителя Божественної Всемогутності. Він кілька разів згадується у Святому Письмі як вісник Божий. Саме він надихав пророка Мойсея під час написання Книги Буття. Саме він сповіщав пророку Данилові про майбутню долю єврейського народу. І саме Гавриїл повідомив Діві Марії про те, що у неї народиться Син Божий. Тому наступного дня після Благовіщення відзначається собор на честь архангела, який приніс звістку.

За переказами, архангел Гавриїл постійно охороняв Діву Марію під час її земного життя. Так, він з'явився до її чоловіка Йосипа, попередив про задум Ірода винищити немовлят і велів бігти до Єгипту разом із Немовлям та Богородицею. Приходив Гавриїл і до самого Ісуса, коли той молився в Гефсиманському саду, із проханням зміцнити його дух. Згодом дружини-мироносиці отримали від архангела радісну звістку про воскресіння Сина Божого.

День святої Анни

Свята Анна — у християнстві мати Богородиці, бабуся Ісуса Христа, дружина святого Йоакима, яка народила доньку чудовим чином після довгих років бездітного шлюбу.

До святої Анни звертаються як до захисниці вагітних жінок. Саме до неї звертають свої молитви для того, щоб пологи були легкими, дитина народилася здоровою, і щоб молока було достатньо. Свята Анна є також покровителькою прачок і вишивальниць, оскільки ці ремесла пов'язані з функціями матері.

У православній та католицькій церквах належить до лику святих.

Іменини: Антон, Гаврило, Степан, Юліан