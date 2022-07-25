У Польщі запрацював Український освітній хаб - Міносвіти

Український освітній хаб запрацював у Варшаві (Республіка Польща), повідомляють у Міністерстві освіти і науки.

"Основна місія мережі таких хабів за кордоном - дати можливість українським дітям продовжити навчання за українською державною програмою з нового навчального року. Крім того, опанувати актуальні IT-професії та найбільш затребувані навички на ринку праці в умовах війни зможуть громадяни України, які тимчасово виїхали за кордон", - йдеться у повідомленні пресслужби Міносвіти.

Зазначається, що в освітньому хабі Польщі буде можливим: навчання в українській школі; оволодіння IT-професіями та гнучкими навичками (soft skills); вивчення української, польської та англійської мов; профорієнтація за допомогою штучного інтелекту; сприяння у працевлаштуванні; екскурсії.

"На базі Українського освітнього хаба у Польщі ми проводитимемо навчання також і для інших країн, де масово перебувають українці: Румунія, Словаччина, Угорщина, Німеччина, Чехія, Болгарія, Литва, Латвія, Естонія, Туреччина, США, Канада та Велика Британія", - йдеться у повідомленні.

Сайт Українського освітнього хаба у Польщі за посиланням: