Події

19:16 24.07.2022

ППО збила три ракети над територією Хмельницької області у неділю

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ППО збила три ракети над територією Хмельницької області у неділю

Системи протиповітряної оборони (ППО) збили три ракети над територією Хмельницької області в неділю, де раніше було чутно звуки вибухів, без жертв, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Над територією Хмельницької області вранці близько 9 години сили ППО збили три ракети. Уламки впали в поле Кам'янець-Подільського району. Загоряння полів ліквідовано. Жертв немає", - написав він у телеграм-каналі.

Він зазначив, що також сталося падіння ракети у лісовому масиві, як наслідок стався вибух та задимлення в районі одного із сіл Хмельницького району.

Як повідомлялось, голова Хмельницької обласної державної адміністрації Сергій Гамалій повідомляє про вибухи на території області, працює система ППО.

 

 

 

Теги: #ракети #хмельницька_область #ппо

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