Події

20:19 23.07.2022

Окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами є люди

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Окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, поранена дитина, під завалами є люди

За попередніми даними, російські окупанти завдали удару по житловому будинку в Миколаєві, у результаті обстрілу було поранено дитину, під завалами залишаються люди, повідомляє голова обласної ради Ганна Замазєєва.

"16-річна дитина... Уламкове поранення. За попередньою інформацією, влучення в житловий будинок... Під завалами люди! окупанти знову підступно обстріляли ракетами один із спальних районів Миколаєва. Вдарили по району, де завжди людно", - написала Замазєєва на фейсбуці у суботу ввечері.

На місце події виїхали медики та рятувальні служби.

 

 

 

Теги: #миколаїв #обстріл

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