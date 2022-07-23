Дружина президента Литви прибула до Києва

До Києва прибула дружина президента Литви Діана Науседа.

"До Києва прибула перша леді Литви, моя дружина Діана. Серце світу сьогодні б'ється в Україні. Українські герої зробили нас усіх трохи українцями. Ми маємо підтримувати Україну, оскільки тут триває вирішальна боротьба за свободу та незалежність усіх нас", - написав президент Литви Гітанас Науседа у своєму акаунті у твіттері.

Як повідомлялося, другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню післявоєнної відбудови країни, відбудеться 23 липня. Захід запланований у форматі телемосту між різними країнами світу: Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.