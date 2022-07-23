Події

11:22 23.07.2022

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

1 хв читати

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Теги: #одеса #вибухи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:14 23.07.2022
В окупованій Кирилівці вночі було чути вибухи – мер Мелітополя

В окупованій Кирилівці вночі було чути вибухи – мер Мелітополя

07:52 23.07.2022
Секретар міськради Запоріжжя: Звуки вибухів у місті – відлуння обстрілів у Запорізькому районі

Секретар міськради Запоріжжя: Звуки вибухів у місті – відлуння обстрілів у Запорізькому районі

20:16 22.07.2022
Гучні звуки долинали із Запорізького та Василівського районів

Гучні звуки долинали із Запорізького та Василівського районів

09:00 21.07.2022
Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

Біля Мелітополя близько півночі було чутно вибухи, виникла пожежа в районі Вознесенки

07:06 21.07.2022
Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи у місті

Мер Миколаєва повідомляє про потужні вибухи у місті

10:45 19.07.2022
РФ випустила 7 ракет по селу на Одещині, 6 влучили в житлові будинки – ОК "Південь"

РФ випустила 7 ракет по селу на Одещині, 6 влучили в житлові будинки – ОК "Південь"

10:56 18.07.2022
У Новокаховській громаді детонують склади з боєприпасами окупантів

У Новокаховській громаді детонують склади з боєприпасами окупантів

15:02 17.07.2022
У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

У ЗАПОРІЗЬКОМУ РАЙОНІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

15:09 16.07.2022
В Одесі затримали 4 людини, які фотографували склад після ракетного удару - Братчук

В Одесі затримали 4 людини, які фотографували склад після ракетного удару - Братчук

12:48 16.07.2022
В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає – ДСНС

В Одесі загасили пожежу після влучання крилатої ракети, загиблих і постраждалих немає – ДСНС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

Вранці окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, попередньо без жертв

У Кабміні розглядають кримінальне покарання за отримання російського паспорта

ОСТАННЄ

Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України – Офіс президента

Дружина президента Литви прибула до Києва

Росіяни вранці обстріляли 4 громади Сумщини, у Шостці був вибух, є поранені – ОВА

Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина

Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА

Росіяни завдали вранці удару поблизу Запоріжжя, постраждалих немає – голова ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви

У Золочівській громаді на Харківщині одна загибла та четверо поранених

Вранці окупанти обстріляли Миколаїв шістьма ракетами С-300, попередньо без жертв

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА