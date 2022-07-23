В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ, ПОВІДОМЛЯЮТЬ ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ
Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА
Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви
Міжнародна робоча група розглянула проєкт рекомендацій щодо гарантій безпеки для України – Офіс президента
Російські окупанти завдали удару по об'єкту транспортної інфраструктури в Костянтинівці, обстріляли Авдіївку та Торецьк, загинула людина
Унаслідок ракетних ударів по Кіровоградщині загинуло троє людей, дев'ятьох військових поранено – голова ОВА
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 39240 осіб особового складу – Генштаб ЗСУ
Кропивницький вранці обстріляли 13 крилатими ракетами, постраждали інфраструктурні об'єкти, є жертви
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