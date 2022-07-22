Події

21:28 22.07.2022

Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

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Окупанти випустили близько двадцяти "Градів" у бік Запоріжжя, більшість упала у воду

Російські окупанти здійснили обстріл північної частини Запорізької області в п'ятницю з реактивних систем залпового вогню "Град", вибухи було чутно в обласному центрі, проте більшість ракет впали в Дніпро та Каховське водосховище, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Гучні вибухи, які були чути в обласному центрі сьогодні ввечері – це результат ворожої атаки із системи "Град". За попередньою інформацією, загарбники випустили близько 20 ракет, більшість з яких втопилося в річці Дніпро поблизу селищ Малокатеринівка та Канівське", - написав Старух у телеграмі в п'ятницю.

Він закликав мешканців зберігати спокій і при оголошенні повітряної тривоги йти до укриття. "І пам'ятаємо про нерозголошення інформації. Перемога буде за нами!" - додав Старух.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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