Події

19:39 21.07.2022

У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

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У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

Унаслідок ворожих обстрілів у Криворізькому районі згоріло 4,5 га поля із пшеницею, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Ввечері ворог вдарив із ствольної артилерії по Криворізькому району. Знову навмисно бив по полях з урожаєм. Влучив у поле в Зеленодольській громаді. Через обстріл сталася пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Вигоріло 4,5 га поля з пшеницею", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Також перебито лінію електропередач. Працюють спеціалісти.

"З людей, на щастя, ніхто не постраждав", – додали рятувальники.

 

 

 

Теги: #пожежа #кривий_ріг #обстріл

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