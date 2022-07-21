У Криворізькому районі через російські обстріли згоріло 4,5 га поля з пшеницею

Унаслідок ворожих обстрілів у Криворізькому районі згоріло 4,5 га поля із пшеницею, повідомила пресслужба Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Ввечері ворог вдарив із ствольної артилерії по Криворізькому району. Знову навмисно бив по полях з урожаєм. Влучив у поле в Зеленодольській громаді. Через обстріл сталася пожежа. Рятувальники вогонь загасили. Вигоріло 4,5 га поля з пшеницею", - йдеться в повідомленні у фейсбуці.

Також перебито лінію електропередач. Працюють спеціалісти.

"З людей, на щастя, ніхто не постраждав", – додали рятувальники.