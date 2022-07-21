Ризик проникнення в Україну ДРГ із території Білорусі залишається – представник ГУР МО

Прямої військової загрози з боку Білорусі наразі немає, але ризик проникнення з її території диверсійно-розвідувальних груп до областей на півночі України залишається, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"Ситуація складна, але контрольована і на сьогодні прямої загрози немає", - сказав Скібіцький на брифінгу в четвер у Києві.

За його словами, всі розуміють рівень загрози, яка може виникнути у разі, якщо на територію Білорусі перекинуть російські війська, як це було напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, але ГУР МО разом з іншими структурами розвідувальної спільноти відстежують ситуацію.

"Не бачимо активного створення наступальних угруповань, насамперед російських, на території Білорусі, одночасно вживаються заходи щодо постійної підтримки у бойовій готовності збройних сил Білорусі. На ротаційній основі сьогодні це шість батальйонів та один загін спеціального призначення перебувають поблизу нашого кордону... За заявою керівництва Білорусі, вони здійснюють там заходи для захисту кордону та своєї території", - зазначив Скібіцький.

Окрім того, він розповів, що на території Білорусі відбувається "дуже активна підготовка спеціальних підрозділів і білорусів, і окремих інспекторів, окремих підрозділів Збройних сил Російської Федерації".

"Загроза в цьому випадку може бути лише одна - що з території Білорусі можуть діяти диверсійно-розвідувальні групи у наших північних областях. Це і розвідка, і можливі диверсії, й інші специфічні питання, які виконують саме підрозділи спеціального призначення", - наголосив представник ГУР МО.