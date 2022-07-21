Російські окупанти обстріляли ферму на Дніпропетровщині, влучили по території біля свинарника

Російські окупанти у четвер обстріляли ферму у Синельниківському районі Дніпропетровської області, влучили по території біля свинарника, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Знову ворожі обстріли на Дніпропетровщині. Під удар потрапила Великомихайлівська громада в Синельниківському районі. Важко сказати, яку саме ціль ворог шукав у мирному селі, але влучили по території свинарника. Воронка, що утворилася внаслідок прильоту, шириною 8 метрів і глибиною 5", - написав Лукашук у телеграмі у четвер.

Він уточнив, що внаслідок обстрілу також було пошкоджено дах ферми. Попередньо - без постраждалих.

"Не можу підібрати слова. Це що, демілітаризація українських свиней? Чи українського сала? Такі вони - російські окупаційні війська", - підсумував Лукашук.