Глави МЗС країн ЄС обговорять військову допомогу Україні та подальші санкції проти РФ

Рада ЄС із закордонних справ, яка збереться у понеділок у Брюсселі, планує роботу за трьома напрямами: підтримка України, санкції проти РФ, інформування міжнародної спільноти про наслідки війни, повідомило джерело в ЄС.

"Щодо першої частини, ми вважаємо, що відбудеться обговорення додаткової військової підтримки України", - сказав журналістам на умовах анонімності високопосадовець Євросоюзу, знайомлячи їх у п'ятницю з порядком денним міністерської зустрічі.

"Буде дискусія щодо санкцій (для РФ – ІФ-У). Ми готуємо низку заходів", - продовжив співрозмовник ЗМІ. Рада також вислухає відеозв'язком міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу про ситуацію в країні.

Щодо військової допомоги Києву, у Брюсселі очікують від Ради ЄС "політичного рішення" держав-членів стосовно п'ятого траншу відповідно до вказівок Європейської ради. "Тобто держави-члени повинні відкрити шлях можливому п'ятому траншу Європейського фонду миру. Рішення у понеділок, звичайно, не буде ухвалено в технічному плані, але подивимося, чи вдасться досягти відповідного політичного рішення", - зазначило високопоставлене джерело.

"Ми не очікуємо в понеділок жодного рішення про санкції", - заявив він. У п'ятницю була опублікована пропозиція Єврокомісії про "різні напрямки роботи із санкцій".

За його словами, це не інший пакет санкцій, як такий. Ідеться про те, щоб підтримувати чинні санкції, покращувати їх, удосконалювати. Буде додано деякі заходи до чинних, але "ми скоріше говоримо про покращення, консолідацію наших попередніх пакетів санкцій", уточнив функціонер ЄС.

Співрозмовник журналістів також підтвердив, що під час дискусії члени ради обговорюватимуть пропозицію щодо заборони російського експорту золота.

"Заборона імпортувати золото в ЄС має бути серед цих заходів, і це не символічний захід. Відомо, що Росія є значним експортером золота. Ідея в тому, щоб перекрити їй ще один кран фінансування", - сказав функціонер ЄС.

Відповідаючи на питання про ефективність санкцій ЄС щодо Росії, він зазначив скорочення в РФ низки виробництв в результаті європейських обмежувальних заходів та зниження економічних показників.

За його даними, близько тисячі іноземних підприємств залишили Росію, сотні скоротили свою присутність у країні.