Грузія отримала статус партнера НАТО в операції у Середземномор'ї "Морський вартовий"

Північноатлантичний альянс надав Грузії статус операційного партнера в операції НАТО із гарантування морської безпеки в Середземномор'ї "Морський страж" (MSO SEA GUARDIAN), повідомив у суботу голова прикордонної поліції МВС Грузії генерал-майор Ніколоз Шарадзе.

Як повідомляє пресслужба МВС Грузії, Шарадзе заявив про це у Поті на заході з нагоди святкування 24-річчя від дня заснування Служби берегової охорони Грузії.

За словами глави прикордонної поліції Грузії, це рішення було ухвалено альянсом після успішного проходження тактичними підрозділами грузинської берегової охорони 4-річної оцінної програми НАТО.

Операцію Sea Guardian було розпочато у листопаді 2016 року. Вона прийшла на зміну операції НАТО Active Endeavour "Активні зусилля", яку було розроблено як відповідь на терористичні атаки на США 11 вересня 2001 року.

У пресслужбі зазначають, що головною метою цієї операції є гарантування безпеки на морі та своєчасне реагування на погрози.

"Зазначена операція орієнтована на припинення будь-яких спроб, пов'язаних із терористичною діяльністю на морі", - йдеться у повідомленні.