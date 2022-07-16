Дим від пожежі в результаті ракетного обстрілу РФ видно далеко за межами Одеси

Дим від пожежі внаслідок ракетного обстрілу російських військ Одеси видно далеко за межами міста, повідомив мер Геннадій Труханов.

"Суботній ранок в Одесі. Варвари завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі. З першої хвилини підрозділи муніципальної служби порятунку, рятувально-водолазна служба спільно з підрозділом ДСНС у тісному зв'язку розпочали гасіння пожежі, дим від якої видно далеко за межами Одеси", - сказав Труханов у відеозверненні.

Він зазначив, що наразі даних про жертв і постраждалих немає.