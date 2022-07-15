Rozetka розпочинає програму навчання співробітників тактичної медицини - Чечоткін

Rozetka розпочинає програму навчання тактичної медицини для всіх співробітників, а також планує забезпечити всі свої 242 магазини, які працюють, засобами першої допомоги, повідомив засновник та співвласник найбільшого українського онлайн-ритейлера Rozetka Владислав Чечоткін на своїй сторінці у фейсбуці.

"17 років я думав, що потрібно вчити команду любові до клієнта, конкурентності, стратегічного мислення, інновацій, але зараз я приймаю той факт, що нам потрібно навчити команду, як надавати першу допомогу після вибухів та поранень", - написав він у п'ятницю.

Чечоткін також наголосив на необхідності навчання тактичної медицини, оскільки співробітники компанії неодноразово допомагали лікарям та рятувальникам у великих містах після обстрілів.

"Ми проведемо освітні лекції та тренінги і до кінця місяця обладнаємо все, що потрібно для цього, у своїх магазинах", - повідомив засновник Rozetka.