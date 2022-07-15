Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" передають ЗСУ 350 безпілотників з Естонії

Підрозділи Збройних сил України отримають 350 безпілотників Autel, придбаних Фондом Порошенка та волонтерами ГО "Справа громад". Загалом було закуплено 50 БПЛА Autel EVO II 640T Dual із тепловізорами та додатковими акумуляторами та 300 БПЛА Autel EVO Lite+, повідомляє пресслужба партії "Європейська солідарність".

"Сьогодні в Україну відправляються ці дрони, які так потрібні нашим військовим. Ці дрони оснащені термокамерою, можуть працювати вдень і вночі. У кожній роті Збройних сил України, яка отримає цей дрон, він буде коригувати вогонь артилерії. Артилерійські снаряди будуть знищувати цю нечисть, яка прийшла на нашу землю", – заявив п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він також подякував уряду Естонії за сприяння в підготовці цього контракту.

Разом із безпілотником бійцям передають обереги. Ляльки-ангели створені руками українок, яких прихистила від війни дружня Естонія.

"Від імені всіх жінок, які зараз вимушені перебувати саме тут, хочу передати нашим військовим ось таких ангелів – це мотанки, які вони робили своїми руками. Щоб оберегом охороняли наших військових. "З любов'ю і вдячністю" написано від руки. Зігрівало їм душу. І ми всі разом віримо у перемогу", – розповіла активістка Асоціації українських організацій в Естонії Катерина Кириченко.