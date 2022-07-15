Окупанти завдали ракетного та авіаудару, обстріляли Луганську область з артилерії, мінометів, танків

Минулої доби російські окупанти завдали не менше одного ракетного удару, а також авіаційних ударів по Луганській області. Окрім цього, агресор обстрілював область зі ствольної артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню й танків, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"За 14 липня здійснено щонайменше один ракетний удар і авіаудари, зокрема, по Верхньокам'янському. Там і в Білогорівці постраждали залишки цивільної інфраструктури. Втім, штурмові дії за обома напрямками ворогові не вдалися. Також зафіксовано три атаки зі ствольної артилерії, чотири – з мінометів, одна – із реактивних систем залпового вогню, п'ять – із танків", - написав Гайдай у телеграм-каналі у п'ятницю.

Також голова ОВА повідомив, що в Дніпрі померла жінка похилого віку з Лисичанська, яка отримала важкі поранення в червні.

Крім цього, в області зростає невдоволення діями окупаційної влади.

"Достовірно невідомо, скількох українців замучили росіяни в нещодавно захоплених містах. (…) Водночас на Луганщині зростає невдоволення окупаційною владою та військовими, які тільки й роблять те, що мародерять та загрожують. Приміром, у Сєвєродонецьку на центральній вулиці міста "несподівано" підірвався автомобіль з окупантами. У результаті шість поранених, з яких четверо - важких", - зазначив Гайдай.