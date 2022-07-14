Події

09:45 14.07.2022

"Втечі" яхти Медведчука з Хорватії запобігли закордонні партнери Task Force

2 хв читати
"Втечі" яхти Медведчука з Хорватії запобігли закордонні партнери Task Force

Недопущення виходу яхти народного депутата Віктора Медведчука з територіальних вод Хорватії та її подальший арешт – це показовий кейс співпраці українського та зарубіжних офісів Task Force, зазначають в українській міжвідомчій робочій групі Task Force.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" член міжвідомчої робочої групи Task Force, начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Дмитро Літкевич розповів, що під час розслідування кримінальної справи стосовно депутата розшукували його активи за кордоном, і в Хорватії АРМА виявила яхту депутата.

"Коли ми направили перший запит про міжнародно-правову допомогу до Хорватії з проханням накласти арешт на виявлене майно, то протягом місяця так і не отримали конкретної відповіді про можливість його виконання", - зазначив Літкевич.

За його словами, ситуація змінилася, коли з'явилася інформація про те, що яхта планує залишити територіальні води Хорватії.

"Ми швидко відреагували на це, підключивши до вирішення цього питання наших колег з інших закордонних Task Forcе. У такий спосіб "втечу" яхти було призупинено. А потім ми отримали рішення суду про передачу цього майна АРМА, на підставі якого наші хорватські колеги здійснили арешт у межах своєї юрисдикції", - розповів він.

У свою чергу керівник міжвідомчої робочої групи Task Force, заступник голови АРМА Філіп Пронін наголосив, що АРМА самостійно не змогло б це зробити.

"Спільно з прокуратурою було розроблено кілька алгоритмів щодо збереження вартості цього активу, шляхом продажу чи передачі в управління. Завдяки прокуратурі досягнуто консенсусу з хорватською стороною, заплановано подальші дії, пов'язані з виїздом та оцінкою яхти", - уточнив Пронін.

Він підсумував: "Цей кейс дуже багатошаровий, за ним добре спрацювали і міжнародні партнери, і всередині нашої країни всі об'єдналися задля досягнення результату. Тобто яхта депутата цікава і показова з погляду техніки організації процесу".

Теги: #яхта #медведчук #task_force

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:02 14.07.2022
Заступник голови АРМА: За кордоном виявлено російські активи, причетні до військової агресії, на суму в кілька мільярдів доларів

Заступник голови АРМА: За кордоном виявлено російські активи, причетні до військової агресії, на суму в кілька мільярдів доларів

16:01 06.07.2022
Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

Вертоліт і літак, якими користувалася родина Медведчука, передано ЗСУ – прокуратура

12:23 23.06.2022
Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

Суд у Львові проводить попереднє засідання за обвинуваченням Медведчука у держзраді та замаху на розкрадання національних цінностей

15:15 22.06.2022
Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

Заарештовано майно Медведчука, знайдене під час обшуку

17:35 09.06.2022
Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Медведчуку розглядатиме Личаківський райсуд Львова

Клопотання про продовження терміну тримання під вартою Медведчуку розглядатиме Личаківський райсуд Львова

14:08 03.06.2022
Венедіктова: У спрямованій до суду справі щодо держзради Медведчука - "залізобетонні докази", інші справи ще розслідуються

Венедіктова: У спрямованій до суду справі щодо держзради Медведчука - "залізобетонні докази", інші справи ще розслідуються

16:44 02.06.2022
ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

ДБР завершило розслідування справи про держзраду Медведчука

13:44 25.05.2022
Колишнього голову райадміністрації на Закарпатті підозрюють у незаконному наданні землі родині Медведчука

Колишнього голову райадміністрації на Закарпатті підозрюють у незаконному наданні землі родині Медведчука

17:16 24.05.2022
Генпрокурор про показання Медведчука: Не хочу заходити в політику, слідчі показали свою роботу

Генпрокурор про показання Медведчука: Не хочу заходити в політику, слідчі показали свою роботу

15:19 23.05.2022
Баканов про показання Медведчука: Вертикаль влади у 2014-2015 роках працювала проти України

Баканов про показання Медведчука: Вертикаль влади у 2014-2015 роках працювала проти України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Вінниці пролунали вибухи, повідомляють у міськраді

Механізм відшкодування збитків, завданих збройною агресією РФ, – ключове питання, яке обговорюють із міжнародними партнерами, зазначають в українському Task Force

РФ втратила минулої доби в Україні близько 300 військових, 18 танків і 2 літаки - Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Степногірськ у середу касетними боєприпасами – Запорізька обладміністрація

У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства

ОСТАННЄ

Необхідно якнайшвидше визнати Росію терористичною державою - Єрмак

У Вінниці пролунали вибухи, повідомляють у міськраді

Механізм відшкодування збитків, завданих збройною агресією РФ, – ключове питання, яке обговорюють із міжнародними партнерами, зазначають в українському Task Force

На переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна досягнуто домовленостей про розмінування та припинення вогню - ЗМІ

РФ втратила минулої доби в Україні близько 300 військових, 18 танків і 2 літаки - Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли Степногірськ у середу касетними боєприпасами – Запорізька обладміністрація

Ворог завдав авіаракетних ударів у промислову зону Краматорська

Окупанти завдали 12 ракетних та авіаційних ударів у Луганській області

У Харкові в результаті ворожої ракетної атаки частково зруйновано депо метрополітену та підприємства

У результаті агресії РФ в Україні загинуло 349 дітей, 652 – поранено

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА