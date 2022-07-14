"Втечі" яхти Медведчука з Хорватії запобігли закордонні партнери Task Force

Недопущення виходу яхти народного депутата Віктора Медведчука з територіальних вод Хорватії та її подальший арешт – це показовий кейс співпраці українського та зарубіжних офісів Task Force, зазначають в українській міжвідомчій робочій групі Task Force.

В інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" член міжвідомчої робочої групи Task Force, начальник департаменту міжнародно-правового співробітництва Офісу генерального прокурора Дмитро Літкевич розповів, що під час розслідування кримінальної справи стосовно депутата розшукували його активи за кордоном, і в Хорватії АРМА виявила яхту депутата.

"Коли ми направили перший запит про міжнародно-правову допомогу до Хорватії з проханням накласти арешт на виявлене майно, то протягом місяця так і не отримали конкретної відповіді про можливість його виконання", - зазначив Літкевич.

За його словами, ситуація змінилася, коли з'явилася інформація про те, що яхта планує залишити територіальні води Хорватії.

"Ми швидко відреагували на це, підключивши до вирішення цього питання наших колег з інших закордонних Task Forcе. У такий спосіб "втечу" яхти було призупинено. А потім ми отримали рішення суду про передачу цього майна АРМА, на підставі якого наші хорватські колеги здійснили арешт у межах своєї юрисдикції", - розповів він.

У свою чергу керівник міжвідомчої робочої групи Task Force, заступник голови АРМА Філіп Пронін наголосив, що АРМА самостійно не змогло б це зробити.

"Спільно з прокуратурою було розроблено кілька алгоритмів щодо збереження вартості цього активу, шляхом продажу чи передачі в управління. Завдяки прокуратурі досягнуто консенсусу з хорватською стороною, заплановано подальші дії, пов'язані з виїздом та оцінкою яхти", - уточнив Пронін.

Він підсумував: "Цей кейс дуже багатошаровий, за ним добре спрацювали і міжнародні партнери, і всередині нашої країни всі об'єдналися задля досягнення результату. Тобто яхта депутата цікава і показова з погляду техніки організації процесу".