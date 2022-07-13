Окупанти завдали удару по одному з підприємств Запоріжжя – обладміністрація

Російські окупанти завдали двох ракетних ударів по м. Запоріжжю в середу, постраждало одне з підприємств, повідомляється в телеграм-каналі Запорізької обласної військової адміністрації.

"В обласному центрі зафіксовано два прильоти ворожих ракет. Поцілили в одне з підприємств міста. Офіційна інформація згодом буде уточнена. Зберігаємо спокій, дотримуємося правил повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.

Назву та місце розташування підприємства в обладміністрації не уточнили. Інформацію про постраждалих не зазначено.

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про вибухи в Запоріжжі.