Втягування Білорусі у війну призведе до поглинання її Росією – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що спроба втягування Білорусі у війну має на меті ослаблення режиму Олександра Лукашенка.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав він у середу у твіттері.