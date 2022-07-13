Події

13:18 13.07.2022

Втягування Білорусі у війну призведе до поглинання її Росією – Подоляк

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Втягування Білорусі у війну призведе до поглинання її Росією – Подоляк

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що спроба втягування Білорусі у війну має на меті ослаблення режиму Олександра Лукашенка.

"Потрібно розуміти, що за спробами втягнення Білорусі у війну стоїть не лише бажання Москви покрити дефіцит своєї військової спроможності. Росії потрібна утилізація білоруської армії та втрата опори влади режимом Лукашенка. Далі – поглинання РБ та окупація російськими z-zомбі", - написав він у середу у твіттері.

Теги: #прогноз #білорусь

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