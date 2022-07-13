Події

07:11 13.07.2022

Війська РФ із РСЗВ обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

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Війська РФ із РСЗВ обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

Російські війська з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, в результаті на околиці Нікополя сталася пожежа, постраждалих немає, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Російські війська вдарили з РСЗВ по Нікопольському району. Спалахнула пожежа на околиці Нікополя. Рятувальники приборкують вогонь. Попередньо люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі в ніч проти середи.

Також він повідомив, що українські військові збили у Нікопольському районі ворожий безпілотний летальний апарат (БПЛА).

"Це вже одинадцятий російський розвідник, знищений у небі над областю", - наголосив голова військової адміністрації.

 

 

 

Теги: #обстріл #рсзв #дніпропетровська_область

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