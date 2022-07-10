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15:00 10.07.2022

ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

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ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Херсоні, повідомляють у телеграм-каналах

Українські військові в неділю завдали удару по базі російських окупантів у Херсонській області, повідомив спікер Одеської обласної Військової адміністрації Сергій Братчук.

"ЗСУ завдали удару по базі окупантів на Херсонщині. Зараз там пожежа і все димить", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Водночас народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що удар було завдано по базі, що розміщена в обласному центрі. "Сьогодні наші прямим влученням рознесли в Херсоні базу рашистів", - зазначив нардеп.

"За моєю інформацією, потрапили в казарми Росгвардії. Багато двохсотих", - додав він.

Радник голови Херсонської обласної Військової адміністрації Сергій Хлань пізніше уточнив, що під удар українських військових потрапила база окупантів, що розташована на вул. Пестеля. Водночас він зазначив, що ЗСУ в неділю двічі завдали по ній удару.

"У Херсоні ювелірне влучання по військовій частині окупантів на вулиці Пестеля. Вона горіла ще від ранкових влучань о 5 ранку, а потім знову, коли влучили о 10 ранку. Очевидці повідомляють про крики росіян під завалами", - написав він у Фейсбуці.

За словами радника голови ХОВА, під час спроби громадян підійти "ближче до шостої гімназії і дізнатися що-небудь окупанти стріляють у повітря". "У них починається відверта паніка?",- підсумував Хлань.

 

 

Теги: #херсон #база #війна #обстріл

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