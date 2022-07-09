9 липня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 136 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 136 RUSSIAN AGRESSION

9 липня Міжнародний день знищення стрілецької зброї, у США – Національний день цукрового печива, в Аргентині – День незалежності, в Австралії – День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять грецького святого Давида Солунського, а у мусульман – Курбан Байрам.

Ще цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

Так, у 1868 році набула чинності 14-та поправка до Конституції США, яка гарантує громадянство країни всім особам, народженим на її території, в 1877 році винахідник телефону Олександр Белл створив першу телефонну компанію, а в Вімблдоні відбувся перший тенісний турнір.

Міжнародний день знищення стрілецької зброї

Міжнародний день знищення стрілецької зброї започатковано Організацією Об'єднаних Націй у 2001 році.

Тоді країни-члени ООН підписали план боротьби зі стрілецькою зброєю, розуміючи, що незаконне виробництво, передача та обіг стрілецької зброї і легких озброєнь та їх надмірне накопичення та неконтрольоване поширення у багатьох частинах світу підривають безпеку та розвиток людства.

День цукрового печива

Незважаючи на те, що свято носить неофіційний характер, відзначається воно як міжнародне, а до його святкування приєднуються кондитери з різних країн світу, які пропонують шанувальникам як традиційні варіанти цукрового печива, так і новинки.

Ще цього дня:

1961 - У Вінніпегу (Канада) відкрито пам'ятник Т. Г. Шевченка;

1972 - На околицях села Хрестище (Харківська область) провели перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 - Організація Африканської Єдності, що об'єднує 53 держави Африки, офіційно перетворена на Африканський союз;

2006 - Фінальний матч чемпіонату світу з футболу в Німеччині. Італія в серії післяматчевих пенальті перемагає Францію і вчетверте стає чемпіоном світу;

2018 – Під час саміту Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує преподобного Давида Солунського. Спочатку він був ченцем у монастирі святих мучеників Феодора та Меркурія, проте згодом залишив обитель і оселився біля Фессалоніки, де влаштував собі під мигдальним деревом курінь. У ньому він прожив 70 років, проводив час у молитвах і дотримувався суворого посту. За переказами, преподобний Давид отримав нагороду за своє подвижництво - дар чудотворення. Багатьох він позбавив хвороб; усім людям, які приходили до нього, давав рятувальні поради.

Курбан байрам

Свято жертвопринесення Курбан Байрам є частиною мусульманського обряду паломництва до Мекки. Відзначається свято в долині Міна поблизу Мекки 10-го дня 12-го місяця мусульманського місячного календаря Зуль-Хіджа і триває 2-3 дні. Оскільки дата свята залежить від місячного календаря, у різних країнах дні святкування можуть відрізнятись.

Звичайно, не всі мусульмани можуть здійснити хадж у Мекку, брати участь у головному святі мусульман і в священному місці особисто принести жертву, тому канони ісламу наказують мусульманам виконувати кульмінаційну частину обряду не лише в Мецці, а й усюди, де можуть опинитися мусульмани.

Міфологія свята походить від відомого біблійного сюжету про спробу принесення патріархом Авраамом (арабською — Ібрагімом) свого сина Ісаака в жертву Богу. Однак, на місце біблійного Ісаака мусульманська традиція ставить Ісмаїла, вважаючи його старшим сином, а Ісаак, за мусульманськими уявленнями, - другий син Авраама. За цю відданість і доброчесність Всевишній винагородив Ібрагіма, замінивши приношення в жертву Ісмаїла баранчиком.

Іменини: Тихін, Давид, Іван, Денис, Павло.