9 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 501 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 501 RUSSIAN AGRESSION

9 липня - Міжнародний день знищення стрілецької зброї.

В Україні відзначають День рибалки, в Аргентині - День незалежності, в Австралії - День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Давида Солунського.

День рибалки

День рибалки заснували в червні 1995 року указом президента Леоніда Кучми. Мета свята полягає в підтримці співробітників рибного господарства. Цього дня змагаються в рибній ловлі, проходять майстер-класи та навчальні семінари. Рибалки цього дня зустрічають свято на березі за вудкою.

Ще цього дня:

1900 - Королева Вікторія схвалює Закон про утворення Австралійської федерації, на підставі якого створюють нову державу Федерацію Австралії;

1955 - Засновано Пагуошський рух учених за мир, роззброєння та міжнародну безпеку;

1961 - У Вінніпезі (Канада) відкривають пам'ятник Т. Г. Шевченку;

1972 - На околицях села Хрестище було проведено перший в Україні ядерний вибух (підземний);

2002 - Організацію Африканської Єдності, що об'єднує 53 держави Африки, офіційно перетворено на Африканський союз;

2018 - Саміт Україна-ЄС, між Україною та ЄІБ підписано угоду про виділення позики на EUR75 млн для реалізації проєкту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті преподобного Давида Солунського. Його постригли в монастирі святих мучеників Феодора і Меркурія. Пізніше він побудував собі окремий курінь неподалік Солуні, де і прожив близько 70 років. Щодня Давид Солунський молився і дотримувався суворого посту, знемагав від холоду або спеки. За це Бог послав йому дар зцілення. Протягом усього життя він лікував людей і давав їм цінні поради.

Іменини: Леонід, Петро, Анастасія, Діана.