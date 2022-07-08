Події

20:18 08.07.2022

Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

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Російські окупанти вбили п’ятьох цивільних і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська

Російські окупанти 7-8 липня обстрілювали міста Сіверськ та Бахмут, внаслідок чого загинуло п'ять мирних жителів, ще троє отримали поранення, зокрема одна дитина, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора у п'ятницю.

"За даними слідства, 7-8 липня 2022 р. армія РФ накрила щільним вогнем м. Сіверськ та м. Бахмут. Після обстрілів у реанімаційному відділенні лікарні померли п'ять мирних жителів. Снарядами окупантів поранено троє людей, серед яких 12-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що дитина перебуває у лікарні "у дуже тяжкому стані".

Зазначається, що внаслідок обстрілів у містах пошкоджено приміщення цивільних громадян та машини.

"За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у 2 кримінальних провадженнях за фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.2 ст.438 КК України)… Проводяться першочергові слідчі дії для з'ясування всіх обставин злочину", - наголошують правоохоронці.

 

 

Теги: #постраждалі #обстріл #донецька_область

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