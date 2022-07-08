Зеленський в інтерв'ю CNN: Росія – окупант руїн Луганської області

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу CNN заявив, що російські війська є окупантами руїн у Луганській області.

"Можу сказати, що більшу частину Луганської області вони контролюють, але там все знищено. Чесно кажучи, навіть амбіцій таких не розумію - що вони контролюють. Вони знищили міста, школи. Що вони окупували? Вони окупанти руїн Луганської області", - заявив Зеленський.

За його словами, Збройні сили України також відступили з Сєвєродонецька і Лисичанська через те, що "міг би бути котел".

Окрім того, як зазначив глава держави, людей у зазначених містах практично не залишалося. "Людей там майже немає, десь 10% залишалося. Ми вивозили всіх, кого могли, і всіх, хто хотів", - сказав він.