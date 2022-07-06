Завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів на ПП "Краківець-Корчова"

На пункті пропуску "Краківець-Корчова" у рамках проєкту "Відкритий кордон" завершено будівництво додаткового майданчика для пасажирських автобусів.

Як повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") на фейсбук-сторінці у середу, модернізація пункту пропуску розпочалася близько місяця тому. З чотирьох до десяти збільшено кількість смуг для вантажівок, створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

"Сьогодні завершено будівництво майданчика для додаткового автобусного термінала, що дозволить збільшити пропускну спроможність МПП. Так, протягом доби виїзд з України зможуть оформити 50 автобусів замість 34, а кількість автобусів, що в'їжджають, збільшиться орієнтовно на 7%", - розповіли у відомстві.

Крім того, в "Укравтодорі" зазначили, що за домовленістю сторін на оновленому пункті пропуску збільшено кількість працівників прикордонної та митної служб. Як швидке та ефективне рішення польська сторона надала спеціальні контейнерні модулі, які допомогли негайно запустити роботу.

Проєкт "Відкритий кордон" передбачає ліквідацію вузьких місць на західному кордоні України. Заплановано отримати швидке та системне покращення як вантажних, так і пасажирських перевезень у напрямку Україна – ЄС. Ініціативу розпочато в рамках домовленостей президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуди. Необхідність проєкту зумовлена блокадою українських портів та подальшим різким зростанням навантаження на сухопутні пункти перетину кордону.

Загалом графік реалізації рішень у рамках проєкту "Відкритий кордон", у строк до вересня-листопада 2022 року, передбачає: підписання міждержавної угоди з Польщею щодо здійснення спільного митного контролю; впровадження електронної інформаційної системи у пункті пропуску; внесення змін до Митного кодексу України (щодо необхідності паралельного використання загальної декларації прибуття та попередніх повідомлень, попередніх декларацій); передання інфраструктури пункту пропуску "Краківець-Корчова" на баланс єдиного балансоутримувача.